Napoli, Osimhen e Kvaratskhelia via per cifre superiori a 100 milioni

Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia potrebbero andar via da Napoli solo nel caso in cui arriverebbero offerte monstre.

Il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti è intervenuto ai microfoni di “Radio Marte” ed ha parlato del futuro degli attaccanti del Napoli Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia.

“Credo che il Napoli se cedesse uno tra Osimhen e Kvaratskhelia non andrebbe al di sotto delle tre cifre. Giustamente, tra l’altro, perché oggi un centravanti come Osimhen non esiste. Se vedi i prezzi dei giocatori di questo livello, negli ultimi anni si è andati ben oltre i 100mln di euro. Oggi bisogna rendersi conto che questo tipo di calciatori, che prima approdavano in Italia per rimanerci, ora non rimangono fino a fine carriera. Quindi, con grande pragmatismo, dobbiamo goderci questi giocatori fin quando è possibile e poi cercare di trarne il maggior beneficio possibile a livello di cessione per poi trarne il miglior beneficio. Tra le squadre di rango europee nessun può decidere in assoluto chi prendere tra Kvaratskhelia ed Osimhen, perché dipende da che tipo di calciatore ti serve. Io credo che ci saranno un po’ di movimenti in generale anche perché per l’ennesimo anno il PSG è uscito troppo presto dalla Champions. Se dovesse andar via Messi allora prenderei Kvaratskhelia, mentre se andasse via il numero 9 allora prenderei Osimhen. Gli azzurri sono due eccellenze quindi non puoi fare una graduatoria. Se proprio mi dovessi sbilanciare allora oggi, essendo Kvara più giovane e estroso, potrebbe avere più appeal dal punto di vista mediatico; Osimhen però ti risolve le partite. Potrebbe essere anche “meno bello” ma è sempre Osimhen.”

Fonte foto: Instagram, @kvara7

