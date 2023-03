Kvaratskhelia: “Al Napoli sono migliorato, odio perdere”

L’attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali della Nazionale georgiana.

Khvicha Kvaratskhelia ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli ed il suo percorso calcistico ai canali ufficiali della Nazionale georgiana.

“La Dinamo Batumi ha ripristinato la mia fede: lo stadio era pieno ad ogni partita e l’atmosfera era incredibile. Voglio ringraziare tutti i tifosi perché sono sempre al nostro fianco. Dopo essermi trasferito al Napoli ho migliorato ancora di più le mie qualità difensive. Sono diventato più un giocatore di squadra. Il mio svantaggio in passato era che perdevo l’equilibrio, il Napoli mi ha aiutato in questo. Se non fosse stato per i miei compagni di squadra, non sarei quello che sono oggi! Dopo il mio trasferimento al Napoli, ci sono stati commenti positivi e negativi. Il gol contro il Verona nella prima partita mi ha dato molta fiducia nel credere di poter diventare un grande giocatore. Odio perdere nel calcio e nella vita! Quando perdiamo mi arrabbio molto, divento aggressivo, odio quel momento quindi cerco di essere più positivo.”

Un piccolo commento sui suoi genitori:

I miei genitori hanno un ruolo molto importante nella mia vita, mi hanno insegnato tutto e ho cercato di essere come loro e penso che sia andata così. Sono stato anche un bambino, ho sempre avuto dei sogni. Ho sentito che se vuoi qualcosa con il cuore e lo vuoi davvero, tutto andrà come l’hai desiderato. Bambini, fate di tutto per realizzare i vostri sogni.”

