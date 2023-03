Italia-Inghilterra, Politano tra i migliori in campo: le pagelle

L’attaccante del Napoli Matteo Politano è stato uno dei migliori in campo in occasione della sfida tra Italia ed Inghilterra.

Il giorno dopo la sfida tra Itali ed Inghilterra, conclusasi con una vittoria da parte della squadra ospite, i maggiori quotidiani hanno promosso la prestazione di Matteo Politano.

Di seguito i voti:

La Repubblica – 6: “Una fuga di 60 metri, corre ed ha fame. Ma non morde.”

La Gazzetta dello Sport – 6.5 : “Peccato perdere l’entusiasmo napoletano di Politano nel suo stadio. Entra per Berardi ed è una presenza costante in attacco: Shaw è schiacciato. Meritava una maglia.”

Corriere della Sera – 6: “Quella azzurra resta una riscossa a metà, ma lui c’è e mette alle corde Walker e soci.”

Il Mattino – 6.5: “Argento vivo addosso. Entra e subito fa capire che quella corsia è casa sua. Salta avversari come i pali dello slalom e quando può punta dritto verso la porta avversaria. Si trova a meraviglia con Di Lorenzo e quando possono si cercano quasi a memoria.”

Corriere dello Sport – 6: “Parte a razzo, entrando di prepotenza in una sfida che sembra finita e che invece la Nazionale tenta di riaprire. Forse qualcosa Shaw paga, con quelle accelerazioni che lo mandano in confusione e poi negli spogliatoi in anticipo.”

