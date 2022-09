Napoli, recupero Osimhen: ecco quando potrebbe tornare

Il quotidiano Tuttosport riporta novità circa il ritorno in campo di Victor Osimhen con la maglia del Napoli.

L’edizione odierna di Tuttosport si è soffermata sull’infortunio dell’attaccante del Napoli Victor Osimhen. Il giocatore si è infortunato durante la gara di Champions League tra Napoli e Liverpool ed il quotidiano ha parlato dei tempi di recupero.

“Bisognerà aspettare ancora per rivedere in campo Osimhen, con la speranza di utilizzarlo per qualche minuto il 4 ottobre ad Amsterdam in Champions contro l’Ajax e certamente dal primo minuto il 9 ottobre contro in casa della Cremonese.”

