Napoli, rinnovo Insigne: rifiutato un contratto quinquennale, ecco le cifre

Emergono novità sul rinnovo di Insigne con il Napoli: secondo la Gazzetta dello Sport, il Capitano avrebbe rifiutato un contratto quinquennale.

Continua a far discutere il rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli. Il contratto del Capitano degli azzurri scadrà nel 2022 e per ora non si è parlato di alcun contratto firmato per prolungare la sua permanenza. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta una novità riguardo tale argomento. Il giocatore avrebbe rifiutato un contratto di cinque anni con uno stipendio di 3,5 milioni a stagione.

Ecco quanto si legge:

“Secondo indiscrezioni, il presidente avrebbe offerto al capitano un rinnovo di altri cinque anni, comprensivo del prossimo considerato che la scadenza è giugno 2022, con uno stipendio di 3,5 milioni a stagione più una serie di bonus che permetterebbero al capitano di raggiungere la cifra attuale che è di 4,5 milioni all’anno. Offerta che sarebbe stata rimandata al mittente da parte dell’entourage del giocatore. Un fatto è certo: senza rinnovo, difficilmente Insigne potrà restare, non avrebbe senso perdere un altro giocatore a scadenza dopo quanto accaduto con Milik, Maksimovic e Hysaj. L’impressione è che, alla fine, le parti si verranno incontro e vivranno tutti felici e contenti.”

