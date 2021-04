Napoli-Inter, bocciatura per Osimhen: “Non ha mai visto la porta, deve migliorare tecnicamente”

Quella contro l’Inter è stata una prestazione da dimenticare per Victor Osimhen

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport boccia Victor Osimhen. Il Napoli, seppur abbia fatto un risultato positivo costringendo l’Inter ad accontentarsi del pareggio, ha subito molto la mancanza dell’attaccante nigeriano, incapace nella partita di ieri di rendersi veramente pericoloso.

Questo è quanto si legge:

“Non è stata una grande serata per il nigeriano. Si sperava di rivedere il ragazzo ammirato contro la Juve, invece Osimhen non ha mai “visto” la porta e sicuramente deve maturare sotto l’aspetto tecnico e tattico, anche se l’impegno non si discute. Gattuso lo aveva preferito a Mertens, dopo averlo visto in forma contro la Sampdoria. Ora bisogna ritrovare in fretta concentrazione e soprattutto la via del gol. Ché giovedì contro la Lazio serve vincere, per fermare la rimonta dei biancocelesti”.

