Alvino: “Il portiere del Napoli sarà Keylor Navas”

Carlo Alvino rivela chi sarà il prossimo portiere del Napoli

Keylor Navas sarà il prossimo portiere del Napoli. La trattativa già ben avviata è stata anche ribadita dal giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli Carlo Alvino, il quale tramite il suo profilo Twitter ufficiale da per certo l’arrivo in azzurro del portiere ex Real Madrid.

Questo il tweet:

Risolta una delle questioni più delicate di questo mercato. Nessun dubbio sarà @NavasKeylor a difendere i pali della porta del Napoli! — Carlo Alvino (@Carloalvino) August 18, 2022

