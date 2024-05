La Gazzetta dello Sport – Da Milano: “ADL bluffa dieci giorni sono troppi! Vuole la firma”

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul possibile arrivo di Antonio Conte al Napoli e sui tempi per chiudere l’affare:

“Un contratto così, non si è mai visto nella storia del club. Aurelio De Laurentiis ha rotto gli indugi e ha deciso di assecondare le richieste di Antonio Conte: il Napoli è pronto ad impegnarsi per un triennale da 8milioni l’anno, complessivi di bonus (affare da 60milioni lordi, incluso lo staff), pur di ripartire dal miglior allenatore possibile. Il presidente ha bluffato quando ha parlato di dieci giorni. Anche lui ha fretta di annunciare il nuovo allenatore, ma i contratti del Napoli sono sempre molto complessi e curati in ogni piccolissimo dettaglio”.

