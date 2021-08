Nel corso della conferenza stampa di presentazione alla sfida all’Empoli, Sarri ha parlato di Correa

“Parliamo di un giocatore forte ma ha espresso la sua idea sul futuro in tempi non sospetti. Non è nelle condizioni mentali ideali per giocare delle partite. Si sta comportando benissimo, in allenamento dà tutto. Lo vedrei bene sia come esterno che come attaccante centrale. Abbiamo Immobile che è chiaramente un punto di riferimento, forse il punto di riferimento più importante”.