Bereszynski-Napoli: l’affare si chiuderà a gennaio

Luca Marchetti, esperto di calciomercato per Sky Sport, ha parlato dell’affare Bereszynski-Napoli nel corso di un suo intervento a Radio Marte, nel corso della trasmissione Forza Napoli Sempre. Secondo l’esperto l’affare Bereszynski–Zanoli si chiuderà con tutta probabilità a gennaio. L’operazione non è a rischio e va bene sia al Napoli che alla Samp. Anche sul fonte Contini l’affare è vantaggioso per gli azzurri, vista la maggiore esperienza del portiere rispetto agli attuali terzi.

Fonte foto: Instagram @b_bereszynski

