Spalletti: “Le gambe non rispondono, dobbiamo rimediare subito”

Il commento di Luciano Spalletti sulla sconfitta dei suoi contro il Lille

Il Napoli subisce la seconda sconfitta consecutiva in gare amichevoli al Maradona. Luciano Spalletti, allenatore dei partenopei, ha commentato la gara ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Queste le sue parole:

I motivi della sconfitta? Si individuano facilmente: abbiamo mantenuto lo stesso livello di ricerca e intensità e pressione per giocare a tutto campo e per ora probabilmente le gambe non van dietro alla voglia di fare la partita. Occorre dare subito una registrata e riuscire a capire che occorre fare di più tutti a livello individuale e vedere di dare più equilibrio per non andare sempre a prenderli, altrimenti si gioca sempre in 60 metri a campo aperto e se gli avversari son veloci ti creano problemi.

Osimhen il più pronto fisicamente? Victor ha dimostrato di essere in condizione di fare le sue vampate e soprattutto in alcuni movimenti mi è piaciuto. Va supportato di squadra e va tutto a posto.

Il pubblico ha sempre sostenuto e al termine della partita dopo il gol di Raspadori ha applaudito: clima sereno nonostante la sconfitta. Il pubblico è perfetto, è energia pura per il cuore, i muscoli, la testa. È una cosa che serve a far bene al calcio, non solo al Napoli. Ma questo lo sappiamo e questo ci impone e ci rende più responsabili nel fare cose importanti e farle al meglio

