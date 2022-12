Chiariello sulla Juve: “Alto rischio di squalifica per gli atleti”

Umberto Chiariello sulla situazione Juventus

L’Inchiesta Prisma è ancora nel pieno delle indagini. La Juventus rischia ancora tantissimo e a questo proposito ha parlato il giornalista Umberto Chiariello ai microfoni della trasmissione “Un calcio alla radio” in onda su Radio Napoli Centrale.

Queste le sue parole:

“Con la norma finanziaria, chi ha accumulato debiti non versando IVA, contributi, si trova nella bella condizione di usufruire di questo vantaggio che l’ha portato a giocare, nel frattempo, a carte truccate invece di mettere i soldi dove andavano messi, come gli altri, sono stati utilizzati sulla competizione. La Juventus, poi, rischia non poco. L’art.31 del Codice di giustizia sportiva, al comma 3, parla di multa da 1 a 3 volte della cifra all’oggetto a cui si può aggiungere uno o più punti di penalizzazione. Il comma 8, invece, prevede un minimo di un mese di squalifica per i tesserati.

La Juventus, intanto, vuole cambiare la lista degli accusatori per costringere i nuovi Procuratori a doversi studiare tutto l’incartamento, mentre quelli della Juventus dovranno passare Natale sulle carte. Non è affatto detto che su questo filone d’inchiesta ci siano penalizzazioni che possono portare anche a pene più gravi: retrocessione, revoca degli scudetti. Non credo a niente di tutto ciò, ma il rischio della squalifica degli atleti è alto. Come scritto sul Corriere dello Sport, sul tema degli stipendi e conti extra bilancio, rientra nel discorso che la Procura sportiva sta portando avanti

Fonte foto: Instagram @umberto_chiariello

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Formisano: “Divertente la maglia di Natale, altre sorprese nel corso della stagione”

UFFICIALE – Biglietti per Napoli-Juventus, in vendita dalle 15.00: tutte le info

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici