Rrahmani verso il recupero, dopo l’Inter si parlerà di rinnovo

Buone notizie dall’infermeria per Luciano Spalletti. Amir Rrahmani è tornato a lavorare in gruppo e dunque potrà essere arruolabile per il big match del 4 gennaio contro l’Inter. Il Mattino, inoltre, riferisce che il difensore è uno di quelli presenti sulla lista di Giuntoli in chiave rinnovo. Secondo il quotidiano, dopo Lobotka, toccherà a lui prolungare il suo contratto con i partenopei.