Dragusin piace a Napoli e Tottenham: l’idea del club azzurro

Sky Sport ha riportato le ultime sull’interesse di Napoli e Tottenham nei confronti del difensore del Genoa Radu Dragusin.

Tra i giocatori che hanno suscitato l’interesse del Napoli c’è Radu Dragusin. Il difensore del Genoa avrebbe corteggiatori anche in Premier League, in particolare su di lui ci sarebbe il Tottenham.

L’edizione odierna di Sky Sport ha parlato della ultime in merito alla trattativa, ma anche di un’idea ben precisa che avrebbe il club partenopeo.

“Allo stesso modo la squadra di Mazzarri segue Radu Dragusin, difensore del Genoa su cui è forte anche il Tottenham: i londinesi hanno già avanzato un’offerta, seppur solo verbale al momento, intorno ai 22 milioni di euro, il Napoli, dal canto suo, mette sul piatto un’offerta minore ma andrebbe ad inserire il cartellino di Ostigard all’interno della trattativa. Anche in questo caso si tratta di una trattativa difficile, il Tottenham è in vantaggio con il giocatore che potrebbe essere affascinato dalla prospettiva di approdare in Premier League”

Fonte foto in evidenza —(da Football Pictures) Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Allegri: “In Coppa Italia può succedere di tutto come accaduto al Napoli”

UFFICIALE – Maurizio Mariani è l’arbitro di Torino-Napoli: la sestina completa

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fabio Volo bacia la nuova fidanzata: non si nascondono più