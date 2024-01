Napoli, report allenamento: personalizzato per Gaetano e Politano

La SSC Napoli ha pubblicato il report dell’allenamento avvenuto nella giornata di oggi presso il Konami Training Center.

Il Napoli di Walter Mazzarri continua con le quotidiane sedute di allenamento in vista della sfida di campionato contro il Torino di Ivan Juric. Anche oggi la SSC Napoli ha riportato quanto accaduto a Castel Volturno.

Secondo quanto si legge sul sito ufficiale della Società partenopea Matteo Politano ha svolto solo parte della seduta con il resto del gruppo. Lavoro interamente personalizzato invece per Gianluca Gaetano.

Di seguito il report:

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il primo match del 2024, Torino-Napoli, in programma domenica 7 gennaio alle ore 15 per la 19esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con riscaldamento e seduta tattica. La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con riscaldamento e seduta tattica. Politano ha svolto parte di allenamento personalizzato in campo e parte col gruppo. Lavoro personalizzato in campo per Gaetano.”

Fonte foto in evidenza —(da Football Pictures) Flickr.com —

