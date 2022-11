Corriere dello Sport – Da Roma, Immobile sogna il derby: recupero miracoloso.

Ciro Immobile è sempre più convinto di voler recuperare in vista del derby con la Roma, ecco quanto riportato dal quotidiano sulla faccenda:

“Ciro forse è l’unico a crederci. Al momento sta alternando le fatiche al chiuso e in piscina (con gli elastici) alle corse blande in campo. Le ha cominciate prematuramente, altri non ci avrebbero nemmeno provato. Nei prossimi giorni sono previsti ulteriori step, tra cui le esercitazioni con il pallone. Sono passi necessari che vanno ancora compiuti. Il piano, escludendo il derby, riguarderebbe una porzione di match all’Olimpico con il Monza (10 novembre) per poi essere a disposizione all’Allianz Stadium contro la Juventus (13 novembre, ultima giornata prima della sosta per il Mondiale).

Per lunedì è stata fissata una nuova risonanza magnetica, già il fatto di aver programmato i prossimi esami per il post-derby fa intuire le chance ridottissime di una sua presenza contro la Roma. Le porte del derby sarebbero chiuse definitivamente per chiunque altro. Lo spiraglio si vede solo perché Immobile è abituato a spalancarle”.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Cesari: “Manca un rigore al Napoli, il VAR doveva intervenire”

Liverpool-Napoli, Klopp: “Il Napoli ha meritato di vincere il girone, nessun rammarico”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Controlli su listeria, Nas sequestrano 14 tonnellate cib