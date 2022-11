Sky Sport – Zielinski: “Volevamo vincere, ma è la classifica che conta”.

Le parole di Piotr Zielinski al termine del match contro il Liverpool:

“La partita è stata ottima, siamo primi in classifica ed è quello che volevamo. Nono siamo riusciti fare risultato, ma l’importante che siamo primi in un girone molto difficile. Arrabbiati per il risultato? Avevamo capito che avevamo fatto un’ottima partita, ci è mancato pochino. Non dobbiamo dimenticare da dove siamo venuti, loro l’anno scorso hanno giocato la finale. Giocare in questo stadio è sempre difficile. Oggi abbiamo dimostrato di avere tanta qualità e coraggio e di poter giocare contro chiunque. In finale contro il Liverpool? Speriamo di sì, vogliamo arrivare fino in fondo. Vediamo come andranno le cose”.

