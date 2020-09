Permanenza a sorpresa: uno tra Ounas e Younes resterà in azzurro

Nel mercato dell’era Covid 19, vendere sta diventando sempre più difficile. I pochi soldi in giro stanno, di fatto, congelando molte trattative.

Se n’è reso conto molto presto il Napoli che, con diversi elementi in organico in esubero, non riesce a sfoltire la rosa. Per questo, la dirigenza partenopea starebbe pensando ad una decisione clamorosa. Gattuso, infatti, ha bisogno di un vice Insigne per completare il reparto offensivo che era stato individuato in Deulofreu.

Tuttavia, non riuscendo a piazzare Ounas e Younes, nonchè Ciciretti, alla fine si potrebbe optare per la riconferma di uno tra l’algerino ed il tedesco. Tutto dipenderà tra chi avrà più mercato tra i due o si mostrerà più indicato alla causa azzurra.

A riportare la notizia è Il Corriere dello Sport.

