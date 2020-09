UFFICIALE – Leo Duarte, difensore del Milan, è risultato positivo al Covid-19. Il giocatore messo in quarantena

Leo Duarte, difensore del Milan, è risultato positivo al Covd-19

Il club rossonero ha annunciato, sul proprio sito ufficiale, che il difensore Leo Duarte è risultato positivo al Covd-19:

“AC Milan comunica che il giocatore Léo Duarte è risultato positivo ad un tampone effettuato nella giornata di ieri ed è stato prontamente posto in quarantena a domicilio. Gli altri componenti del squadra sono risultati tutti negativi. Come previsto dai protocolli vigenti tutto il gruppo verrà nuovamente sottoposto a tampone prima della gara di domani sera contro il Bodø/Glimt e seguirà le misure preventive indicate dalle autorità sanitarie locali“.

