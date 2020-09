Nacho, l’intermediario italiano: “Napoli piazza gradita, non ci sono preclusioni”

Nacho, le dichiarazioni dell’intermediario italiano

L’intermediario Marco Busiello, partner italiano dell’agente di Nacho difensore del Real Madrid è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal rilasciando alcune dichiarazioni:

“Nacho via dal Real Madrid? È un ragazzo molto serio, piace un po’ a tutti i club per come si pone: è un calciatore che in tanti club giocherebbe più che nel Real Madrid, ma si ritaglia sempre i suoi spazi dietro Sergio Ramos e Varane. Lui vorrebbe avere maggiore continuità, si sta valutando ogni possibilità in Italia e all’estero. Il Real Madrid, per il tipo di persona che è Nacho, andrà incontro alle sue esigenze. Napoli piazza gradita? Certamente, non ci sono preclusioni poi vedremo se si svilupperanno discorsi”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Sky – Contatti tra Napoli ed Inter per Vecino, calciatore disponibile: la cifra

Report – Caso Suarez, l’avv. al centro delle intercettazioni è lo stesso dell’inchiesta Alto Piemonte

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Pirateria informatica: oscurati 58 siti, bloccato il 90% degli accessi illegali italiani