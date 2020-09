Sky – Contatti tra Napoli ed Inter per Vecino, calciatore disponibile: la cifra

Contatti tra Napoli ed Inter per Vecino

Calcio mercato Napoli – Matias Vecino è il nome nuovo per la linea mediana del Napoli. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport ed esperto di mercato, sul proprio portale sarebbero attualmente in corso dei contatti tra gli Napoli e l’Inter per discutere di Matias Vecino, duttile centrocampista ex Fiorentina e già seguito dai partenopei ai tempi di Maurizio Sarri. Il calciatore ha già dato il suo assenso e la sua disponibilità. La formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto, che diventerebbe poi obbligo al raggiungimento di un certo numero di presenze. Al momento la richiesta dell’Inter è di 18 milioni, mentre il Napoli si è fermato a 12. Il giocatore al momento è infortunato e ne avrà per ancora due mesi, ma gode della stima di Gattuso che lo ritiene perfetto sia in un centrocampo a due che nei tre fantasisti alle spalle di una punta.

