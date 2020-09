Caso Suarez, un dirigente della Juventus contattò il rettore dell’univeristà

Caso Suarez, le ultime

Secondo a quanto riporta l’edizione online de La Gazzetta dello Sport, Federico Cherubini contattò il rettore dell’università di Perugia. L’head of football teams and technical areas della Juventus, nonchè braccio destro di Paratici, chiese informazioni sulle pratiche burocratiche affinhè Suarez ottenesse la cittadinanza italiana. Lo stesso rettore, amico datato del dirigente bianconero, gli suggerì di rivolgersi all’università per stranieri. Lo stesso Paratici, a quanto si apprende dalla rosea, chiamò i dirigenti dell’ateneo per conglatularsi per l’accoglienza fornita a Suarez.

