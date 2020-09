Milik, il Tottenham vuole il prestito. La trattaviva va avanti

Milik, Tottenham pista concreta

La trattativa per Arek Milik tra Napoli e Tottenham è iniziata, con gli inglesi che provano a trovare un accordo. Secondo quanto riportato da The Athletic, siamo alle fase iniziali delle contrattatazioni. Gli Spurs hanno chiesto un prestito senza obbligo di riscatto, in virtù anche degli infortuni passati del polacco. Il club azzurro non sarebbe d’accordo su questa formula, anche perchè si correrebbe il rischio di avere lo stesso problema nella prossima stagione. Il Tottenham però, vuole trovare l’accordo chiedendo anche uno sconto alla cifra richiesta dal Napoli per cedere Milik.

