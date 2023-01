Nicola: “Abbiamo ritrovato compattezza. Napoli? Va al massimo in campionato”

Le parole di Davide Nicola dopo la sconfitta contro il Napoli di Luciano Spalletti.

In campo la Salernitana è riuscita a dare qualche risposta positiva?

“In campo abbiamo dato tutto, chiaramente abbiamo incontrato una squadra che in Europa e in campionato va al massimo. Non abbiamo vinto, ma siamo felici di aver ritrovato la compattezza in campo e la capacità di riaprire la partita. Nonostante i problemi influenzali dei titolari, abbiamo giocato con i giovani e sono riusciti a dare il loro contributo in campo. Contenti della compattezza ritrovata. Potevamo anche riaprirla ma Meret ha fatto una grande parata”.

A parte le difficoltà in campo, la partita di oggi ha dato risposte nei risultati e atteggiamenti che aiuteranno a ripartire al meglio?

“Analizzando il Napoli si rischiava molto andando in pressione, abbiamo preferito restare lì senza dare profondità, in modo da rallentare il loro ritmo. I due centrali hanno contenuto al meglio Osimhen e mi dispiace per Gyomber, calciatore importante per noi. Inoltre per caratteristiche noi siamo una squadra poco aggressiva tranne per alcuni elementi. Ciò che contava però era non concedere quello che abbiamo concesso a Bergamo. Commettiamo ancora errori, ma al cospetto del Napoli posso solo essere felice di questa compattezza. La salvezza si conquista così”.

La qualità della rosa attuale?

“Purtroppo Dia si sta portando anche qualche difficoltà fisica da quando è tornato dal Mondiale, per cui anche col cambio di sistema non perdiamo troppa qualità negli uomini importanti come Candreva. Dia è abituato anche a giocare in un 4-3-3, poi siamo passati ad un 4-4-2 e cambia poco rispetto al vecchio modulo. Stasera volevamo limitare tatticamente Di Lorenzo. Stiamo provando molte cose anche a seconda degli avversari. Non è mai facile riprendere dopo una sconfitta di quel genere e sotto questo punto di vista un segnale lo abbiamo dato. Se ho sentito Iervolino? No, ma in questa settimana abbiamo parlato molto. Ora il nostro compito è solo quello di andare avanti e lavorare”.

