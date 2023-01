Salernitana-Napoli, le formazioni ufficiali del match

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Salernitana-Napoli, match che si disputerà alle ore 18 presso lo Stadio Arechi.

È tutto pronto per il derby tra Salernitana e Napoli. I tecnici delle due compagini hanno stabilito chi saranno gli undici giocatori titolari a scendere in campo per la sfida. Il fischio di inizio è previsto per le ore 18 ed il luogo in cui si svolgerà la sfida sarà lo Stadio Arechi.

A seguire le scelte dei club:

SALERNITANA (3-5-2): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Candreva, Coulibaly, Nicolussi C., Vilhena, Bradaric; Dia, Piatek.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Elmas.

