Salernitana-Napoli, il commento post gara del club azzurro

Dopo la vittoria nel derby contro la Salernitana la SSC Napoli ha commentato la sfida sui propri canali social.

È da poco terminata la sfida tra Salernitana e Napoli, che ha visto trionfare il club partenopeo per 0-2. Al termine di essa la SSC Napoli ha commentato i tre punti portati casa dagli uomini di Luciano Spalletti.

“Salerno – Il Capitano e l’Uomo Mascherato. Un gol in chiusura di primo tempo e uno in apertura del secondo. Il Napoli si prende il derby dell’Arechi a cavallo delle 7 di sera e fa scoccare il 50esimo punto del girone di andata. Un viaggio che sinora traccia l’accelerazione di una fuoriserie. “Dilo” apre la serata all’ultimo secondo del primo tempo scaraventando sotto la traversa un pallone lavorato in maniera sopraffina da Anguissa. Si rientra in campo e dopo 3 minuti Elmas danza sul limitar dell’area, evita con una finta di corpo due difensori e calcia di destro: palo pieno, la palla rientra in campo e Osimhen è una sentenza, 2-0! Vinciamo la terza partita consecutiva in campionato con a corredo la bellezza di 9 reti in 3 gare. Giriamo a 50 punti con 46 gol segnati, miglior attacco della Serie A. Si ricomincia domenica contro la Roma al Maradona. L’avventura azzurra continua…”

Fonte foto: Instagram, @officialsscnapoli

