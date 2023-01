Salernitana-Napoli, le parole di Spalletti dopo il match

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti è intervenuto al termine del match contro la Salernitana, vinto per 0-2.

Il Napoli ha portato a casa altri tre punti preziosi vincendo i trasferta contro la Salernitana per 0-2. Al termine del derby il tecnico Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa ai microfoni di DAZN.

“Queste gare possono essere condizionate da più fattori come entusiasmo, sufficienza e troppa responsabilità. Bisogna gestire nella maniera corretta da un punto di vista mentale e giocare sempre bene a calcio, con il ritmo corretto. Nel primo tempo non trovavamo spazi nella trequarti e abbiamo rischiato di prendere una ripartenza, poi due giocate in velocità hanno cambiato l’inerzia della partita. Nella ripresa la gestione è stata corretta, ma nel primo tempo dovevamo velocizzare le giocate.”

Sulla prima rete segnata:

“Fino a quel momento siamo stati troppo lineari: meno male che alla fine siamo riusciti a trovare questa giocata in velocità e di estro, perché sono queste che fanno la differenza. Nel primo tempo ribadisco che siamo stati troppo sotto ritmo, poi siamo stati bravi a fare quei due gol che ci son serviti per mettere al sicuro la partita.”

Sulla vittoria:

“Dormiamo sereni dopo questa vittoria, anche perché Nicola aveva preparato la sfida molto bene. Con ciò abbiamo fatto 50 punti e rispetto ai 47 punti di Sarri non cambia molto. Gli avversari erano schiacciati e noi attacavamo poco le spalle della difesa, quindi c’era poco spazio. Non siamo stati bravi in queste corse oltre la linea. Si è parcheggiato spesso sulla linea difensiva, giocare 15/16 persone in questo poco spazio è complicato. C’è voluta quella giocata di Anguissa che ha rotto gli indugi con Di Lorenzo bravissimo a fare gol.”

Su Di Lorenzo, Meret ed Elmas

“Di Lorenzo per noi è fondamentale. La fascia di capitano è più che meritata perché ciò che fa è impressionante. È il primo che dà segnali importanti durante gli allenamenti. I complimenti vanno poi fatti a Meret per l’intervento fatto dopo un’ora e mezza di gioco, poiché è stato impegnato molto poco. Dal punto di vista mentale ha raggiunto un cammino eccezionale e stanotte ha avuto anche la febbre. Elmas ha grandi qualità, può perdere qualche pallone di troppo ma è fortissimo.”

Sul cammino verso lo Scudetto:

“Abbiamo un’occasione irripetibile e sappiamo che non dobbiamo perderla. Rimaniamo umili e facciamo le cose in maniera professionale. Adesso sarà sempre più difficiile in quanto ci sono squadre forti dietro, che possono inanellare filotti di risultati. Bisogna analizzare sempre le nostre gare, bisogna metterci sempre nelle gare le cose che servono. La partita è una scatola che va riempita di cose, stasera forse qualcosa è mancato.”

Infine, sulla penalizzazione della Juventus:

“Per noi non cambia nulla, ci sono tante squadra che lottano comunque per lo Scudetto.”

Fonte foto: Instagram, @officialsscnapoli

