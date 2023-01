Salernitana-Napoli, Meret: “Sono felice, ma manca metà percorso”

Dopo la vittoria contro la Salernitana, il portiere del Napoli Alex Meret è intervenuto ai microfoni di DAZN.

Alex Meret è intervenuto al termine del derby tra Salernitana e Napoli che ha visto gli azzurri portare a casa altri tre punti preziosi.

“Abbiamo tenuto sempre in mano la gara: io sono stato chiamato in causa poche volte ma su sono rimasto in piedi fino alla fine. Sono stato bravo ad andare giù velocemente e nonostante questo abbiamo fatto una grandissima partita. C’è stata attenzione, pazienza e maturità: abbiamo subito davvero poco. Sono molto felice per la stagione che sto e stiamo facendo e voglio continuare a lavorare così, cercando di portare a casa più vittorie possibili. Guardiamo la classifica ma attualmente siamo solo a metà percorso: dobbiamo pensare partita dopo partita, perché è ancora lunga.”

Fonte foto: Instagram, @alex_meret

