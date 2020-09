Esame Suarez, intercettazioni Shock: “Dobbiamo aiutare la Juventus”

Il coinvolgimento dell Juventus nella questione “Esame Suarez” si fa sempre più palese e innegabile

A riportare le ultime intercettazioni è Il Messaggero

Spuntano nuove intercettazioni nell’ambito dell’esame sostenuto da Luis Suarez, rivelatosi essere completamente pilotato. Il Messaggero riporta di alcune intercettazioni che sicuramente staranno facendo sudare freddo dalle parti di Vinovo. Maurizio Oliviero, grande tifoso della Juve, ha riferito le seguenti parole al direttore generale dell’Università per stranieri Simone Olivieri, ora indagato per corruzione: “Tu sai che ho buoni rapporti con la dirigenza della Juventus. Dobbiamo aiutare il nostro centravanti”. Stefania Spina, l’insegnate che aveva postato sui social la foto scattata con l’attaccante, ha aggiunto: “Con lui vinciamo la Champions League”. Dichiarazioni queste che fanno sorgere più di una domanda sul coinvolgimento della Juventus in questa situazione.

