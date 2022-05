Ospina sempre più distante: non ha ricevuto offerte concrete dal Napoli

Corriere del Mezzogiorno – Ospina sempre più distante: non ha ricevuto un’offerta concreta dal Napoli.

La permanenza di David Ospina al Napoli non è una garanzia. Ne parla il suo agente Lucas Jaramillo:

«Ci sono diverse conversazioni avviate, ma dobbiamo aspettare ancora un po’. Abbiamo un vantaggio molto grande, ovvero che saremo liberi, è un’opportunità, dovremo scegliere il meglio». Sembrerebbe, dunque, secondo quanto riportato dal quotidiano, che si stiano per chiudere le porte dinnanzi ad ogni speranza di rinnovo per il portiere, che fino ad oggi non ha mai ricevuto un’offerta concreta da De Laurentiis.

