Napoli pronto a riscattare Anguissa: è stato amore a prima vista. Le cifre

La Gazzetta dello Sport – Napoli pronto a riscattare Anguissa: è stato amore a prima vista.

Frank Anguissa sarà riscattato dal Napoli, le cifre:

“Un rendimento che ha convinto il presidente Aurelio De Laurentiis a investire i 15 milioni fissati per esercitare il diritto di riscatto con gli inglesi del Fulham. Un pagamento che avverrà in tre rate annuali da 5 milioni e dunque ben ammortizzabile in prospettiva. Anguissa diventa pilastro anche del Napoli che sarà in un centrocampo che guardando avanti – con Fabian Ruiz e Piotr Zielinski che potrebbero partire – ha bisogno di certezze”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Belotti aspetta il Napoli: “Sarà una gara difficile, l’abbiamo preparata bene”

Auriemma: “Il Napoli pensa ancora a Sarri, Adl ce l’ha ancora in testa”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

M5s alza i toni sull’invio di armi all’Ucraina