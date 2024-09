Corriere dello Sport – Neres, retroscena sull’esperienza fantasma allo Shakhtar: “Durissima”

L’edizione odierna del quotidiano, ha svelato un retroscena su David Neres e la sua esperienza allo Shakhtar. Ha perso un anno della sua carriera e visto le bombe, tanto da voler tornare deciso all’Ajax. Questa l’esperienza in Ucraina di Neres, raccontata dal quotidiano:

“Il Napoli per averlo ha pagato 28 milioni più 2 di bonus al Benfica. In Portogallo ha giocato due stagioni, proveniente dall’esperienza fantasma allo Shakhtar. Durissima. In coda a un periodo personale da incubo: nel 2019, appena entrato nella Seleçao, è costretto a fermarsi quasi un anno – 297 giorni – per un brutto infortunio al menisco interno del ginocchio sinistro. Aveva 22 anni e correva verso la vetta: una mazzata tremenda. Lui, però, non si scompose: si rimise in piedi, De Zerbi lo chiamò a Donetsk e partì per l’Ucraina. Ma scoppiò la guerra: con lo Shakhtar non giocherà mai. E vivrà il dramma degli attacchi e delle corse nei bunker per dribblare le bombe“.

