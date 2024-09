Cagliari-Napoli, le ultime sulle scelte di Conte

Antonio Conte sta decidendo le proprie scelte di formazione per a gara tra di domenica tra Cagliari e Napoli.

Di seguito le ultime notizie riportate da SportMediaset:

“Dalle parti di Castel Volturno tutti hanno tirato un bel sospiro di sollievo: rientra l’allarme Kvicha Kvaratskhelia, che era rientrato dagli impegni con la Georgia leggermente infortunato a causa di un pestone rimediato contro l’Albania. Dopo le terapie e il monitoraggio delle ultime 48 ore, in casa Napoli c’è fiducia per un pronto rientro in gruppo a partire già dalla giornata di venerdì, in questo modo l’esterno offensivo si candida a una maglia da titolare per Cagliari. Per la trasferta in Sardegna c’è abbondanza per Antonio Conte, al netto delle condizioni dei rientranti dalle nazionali. Il tecnico potrebbe fare un’eccezione per Anguissa, rientrato solo ieri in Italia ma che sembra ancora in vantaggio su McTominay a centrocampo anche perché contro la squadra di Nicola potrebbe scendere in campo lo stesso undici visto col Parma con un unico cambio: la presenza di Romelu Lukaku da titolare.”