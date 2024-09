Rinnovo Kvaratskhelia, spunta la cifra richiesta dal giocatore

Il giornalista Alfredo Pedullà è intervenuto ai microfoni di “Speciale Calciomercato” parlando del rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia.

Nonostante da molto tempo si parli del rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia con il Napoli, quest’ultimo non è ancora arrivato. Secondo le ultime notizie in merito alla vicenda mancherebbe l’accordo definitivo tra le parti relativo all’ingaggio.

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato, ha parlato della suddetta situazione ai microfoni di “Speciale Calciomercato”, trasmissione in onda su “Sportitalia”.

Di seguito quanto dichiarato:

“Aurelio De Laurentiis ha commesso un grave errore che da lui non mi sarei mai aspettato. Da un anno e mezzo o due gestisce malissimo la vicenda relativa al rinnovo di Kvaratskhelia. Il calciatore avrebbe meritato da subito un adeguamento, è stato uno dei grandi artefici dello scudetto. Perché così tanto ritardo? Perché cercare di risparmiare? Ora mi risulta che Khvicha Kvaratsehlia chieda otto milioni e non so se il Napoli sia disposto a darglieli o se il georgiano si accontenterà magari di percepirne sette.”

