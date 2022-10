Top & Flop –Cremonese-Napoli il migliore ed il peggiore azzurro in campo

Trionfo del Napoli a Cremona. La squadra di Spalletti vince 1-4 confermando il primato in classifica

Il Napoli di Luciano Spalletti torna a trionfare a Cremona mantenendo la vetta della classifica. Ritorna la rubrica Top&Flop targata Forzazzurri, ripercorriamo i momenti più salienti della partita appena conclusa ed andiamo a scegliere il migliore ed il peggiore giocatore del Napoli in campo.

Primo tempo

Fischio d’inizio di Abisso, inizia il primo tempo di Cremonese-Napoli. Dopo due minuti prova subito l’allungo Rrahmani. Il difensore prova una gran conclusione con il destro, ma la sfera impatta la traversa. La Cremonese si rende pericolosa al decimo minuto con Zanimacchia, che servito in area calcia da ottima posizione impattando il legno. Al minuto 25 Kvaratskhelia viene atterrato da Bianchetti, procurando un calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Politano, che dagli undici metri spiazza Radu e insacca per il vantaggio azzurro. Prova a reagire la Cremonese portandosi in avanti, ma il Napoli non lascia varchi. Finisce il primo tempo: Cremonese-Napoli 0-1.

Secondo tempo

Inizia il secondo tempo di Cremonese-Napoli. Subito Napoli all’azione. Slalom di Raspadori e conclusione di sinistro, la palla finisce a Anguissa che non trova la porta ma la respinta di Radu. Dopo due minuti la squadra di casa trova il gol del pareggio. Conclusione sporcata di Ascacibar. Il tiro finisce nella traiettoria di Dessers che intercetta la sfera e batte Meret. Napoli colpito e Cremonese che ora sull’onda dell’entusiasmo continua a pressare. Al minuto 56 palla per Raspadori che si infila in area, trova spazio e calcia trovando la respinta di Radu. Sostituzione nel Napoli, entra Simeone per Ndombele. Nei minuti finali del match arriva la rete del vantaggio azzurro proprio con il Cholito. Cross di Mario Rui dalla fascia sinistra, la palla attraversa tutta l’area e arriva a Simeone che da pochi passi schiaccia di testa e manda la palla in rete. Dominio Napoli, la Cremonese ora fa fatica a creare azioni pericolose. Nei minuti di recupero il Napoli sigla il terzo e il quarto gol, prima con Lozano e poi con Olivera. Fine partita: Cremonese Napoli 1-4.

Top: Kvaratskhelia

Sembrava una giornata no per l’esterno georgiano. Poi all’improvviso si accende la luce: si procura il rigore dell’1-0, poi nel finale regala l’assist a Lozano che chiude la partita. Si conferma stella nascente di questo nuovo Napoli.

Flop Anguissa

Si fa sentire la fatica per Frank Anguissa. Poco decisivo, ma presente nel momento del bisogno.

Vincenzo D’Alessandro

