Lobotka-Napoli, accordo vicinissimo: rinnovo fino al 2028, i dettagli

Lobotka-Napoli, accordo vicinissimo per il rinnovo: le ultime

Lobotka-Napoli, accordo vicinissimo per il rinnovo di contratto che lo legherà ancora a lungo alla società azzurra. Di seguito quanto riportato dal giornalista Marco Giordano sul proprio profilo Twitter:

Giordano sul rinnovo di Lobotka

“Accordo per il rinnovo ad un passo: settimana prossima ci sarà l’incontro che potrebbe essere decisivo: contratto con il Napoli fino al 2028 per lo slovacco”.

Poi aggiunge su calciomercato.it:

“L’ultima a Cremona è stata l’ennesima perla stagionale. Stanislav Lobotka non è solo il play del Napoli di Luciano Spalletti. Lobotka era nelle priorità azzurre tra i rinnovi con Rrahmani ed Anguissa oltre a quelli già impostati con Meret e Zerbin (già ufficiali) e Di Lorenzo. La prossima settimana dovrebbe essere quella giusta per l’incontro che certificherà il rinnovo dello slovacco con la maglia azzurra. Ci sarà un incontro con il gran cerimoniere Cristiano Giuntoli: il ds non ha mai smesso di credere, neppure nei tempi più difficili, sull’ex Celta Vigo. Una costanza che ha visto valorizzare al massimo l’investimento e che porterà Lobotka a rinnovare con il Napoli. L’attuale contratto scade nel il 30 giugno del 2025: ci sarà un prolungamento triennale, fino al 2028. Praticamente, Lobotka può legare a vita il suo nome al Napoli come, di fatto, ha voluto il suo connazionale Marek Hamsik”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

FOTO – Biglietti Napoli-Bologna, verso il sold out: ultimi tagliandi in due settori

Mauro: “Il Napoli vince giocando bene: ho visto un segnale importantissimo”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici