Romano: “Tottenham fa sul serio per Dragusin: scelto come sostituto di Romero”

Il Napoli fa sul serio per Dragusin, ma l’insistenza del Tottenham mette in difficoltà i partenopei. Secondo l’esperto di mercato Fabrizio Romano, nelle prossime ore è previsto un nuovo incontro tra il Genoa e gli Spurs, che hanno individuato nel difensore l’erede di Romero.

“Tottenham e Genoa hanno già programmato un nuovo ciclo di trattative per avanzare sull’affare Radu Dragusin. La proposta verbale iniziale degli Spurs è di circa 23 milioni di euro, mentre la richiesta del Genoa è di 30 milioni di euro. I contatti proseguiranno presto. Postecoglou ancora convinto: vuole Dragusin”.

⚪️🇷🇴 Tottenham and Genoa have new round of talks already scheduled to advance on Radu Dragusin deal.

Initial verbal proposal from Spurs is around €23m while Genoa asking price is €30m. Contacts will continue soon.

Postecoglou still convinced: he wants Dragusin. pic.twitter.com/MwZffGLc4C

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 3, 2024