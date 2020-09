Milik: tramontata la Roma, spunta il Valencia

Spiazzata dalla Juventus, che ha preso Morata, la Roma ha rinunciato a Milik che, al momento resta a Napoli.

Una brutta gatta da pelare per la dirigenza azzurra che ora si trova in casa un calciatore in scadenza e fuori dal progetto tattico, oltre che scontento. Le visite mediche con i giallorossi nel fine settimana scorso, sembravano aver messo la parola fine alla vicenda e, invece, ora è tutto da rifare.

Alla conclusione del mercato mancano meno di due settimane e lasciare il polacco in rosa sarebbe deleterio sia per la società che, non solo perderebbe a parametro zero un calciatore su cui sono stati investiti 40 milioni di euro, dovendogli pagare lo stipendio, sia per il giocatore che non solo perderebbe l’europeo ma che l’anno prossimo sicuramente non potrebbe chiedere le stesse cifre di adesso.

Secondo quanto riportato da Repubblica, però, ci sarebbe già il Valencia sulle sue tracce. Una soluzione che risolverebbe le grane di tutti.

