PARMA – Altro RECORD per i ducali, stavolta in Coppa Italia!

Parma – Tutto Calcio Giovanile si occupa delle categorie Nazionali Under 15, 16, 17, 18 (A-B e Lega Pro), Primavera 1, 2 e 3.

E’ un Parma che continua a mandare in campo giovani calciatori. Domenica scorsa, infatti, mister D’Aversa aveva fatto esordire il primo 2003 in Serie A, il belga Daan Dierckx. Ieri sera, nel match contro la Lazio giocato all’Olimpico di Roma e valido per gli Ottavi di Finale della Coppa Italia, mister D’Aversa non solo ha confermato il centrale belga come titolare, ma ha schierato da subentranti il 2002 Drissa Camara e addirittura il classe 2004 Chaka Traorè.

Proprio l’esordio di Chaka Traorè ha rappresentato il primo classe 2004 nella storia del calcio italiano.

E’ un Parma sicuramente fuori dalla Coppa, ma che infrange record su record con i giovani. E ora testa e gambe alla salvezza, un obiettivo che a Parma non deve certamente sfuggire…

Piero Vetrone

Condividi: