25 TEST-MATCH! Orari, date e campi delle sfide “Under”

Nei giorni scorsi, con apposito comunicato ufficiale, la Figc – Settore Giovanile e Scolastico – ha mosso i primi passi in avanti per la ripresa del calcio giovanile consentendo a tutte le società professionistiche partecipanti ai Campionati Nazionali Giovanili di organizzare dei“Test Match” secondo delle direttive specifiche.

Nel frattempo ecco le prime sfide “AMICHEVOLI UFFICIALI” che si giocheranno tra sabato 30 e domenica 31 gennaio 2021 (Comunic. uff. nr. 49 della Figc)

TEST MATCH NAZIONALI -STAGIONE SPORTIVA 2020/2021-

BISCEGLIE U17 C MONOPOLI U17 C “DI LIDDO” – BISCEGLIE (BT) SABATO 30/01/2021 ORE 16:30

BISCEGLIE U15 C MONOPOLI U15 C “DI LIDDO” – BISCEGLIE (BT) SABATO 30/01/2021 ORE 12:30

CHIEVO U17 A-B – LEGNAGO SALUS U17 C “BOTTAGISIO” – VERONA DOMENICA 31/01/2021 ORE 14:30

CHIEVO U16 A-B – LEGNAGO SALUS U16 C “BOTTAGISIO” – VERONA DOMENICA 31/01/2021 ORE 12:30

CHIEVO U15 A-B – LEGNAGO SALUS U15 C “BOTTAGISIO” – VERONA DOMENICA 31/01/2021 ORE 11:00

EMPOLI U16 A-B SPEZIA U16 A-B “BIAGIOLI” – EMPOLI (FI) SABATO 30/01/2021 ORE 15:00

EMPOLI U15 A-B SPEZIA U15 A-B “BIAGIOLI” – EMPOLI (FI) SABATO 30/01/2021 ORE 17:00

INTER U16 A-B JUVENTUS U16 A-B “SUNING” – MILANO DOMENICA 31/01/2021 ORE 14:00

INTER U15 A-B JUVENTUS U15 A-B “SUNING” – MILANO DOMENICA 31/01/2021 ORE 11:30

MILAN U17 A-B CREMONESE U17 A-B “VISMARA 3” – MILANO DOMENICA 31/01/2021 ORE 15:00

MILAN U16 A-B CREMONESE U16 A-B “VISMARA 5” – MILANO DOMENICA 31/01/2021 ORE 15:00

MILAN U15 A-B PARMA U15 A-B “VISMARA 5” – MILANO DOMENICA 31/01/2021 ORE 11:00

PAGANESE U17 C NAPOLI U17 A-B “GIUSEPPE PICCOLO” -CERCOLA (NA) SABATO 30/01/2021 ORE 18:00

PAGANESE U16 C NAPOLI U16 A-B “GIUSEPPE PICCOLO” -CERCOLA (NA) DOMENICA 31/01/2021 ORE 13:00

PAGANESE U15 C NAPOLI U15 A-B “GIUSEPPE PICCOLO” -CERCOLA (NA) DOMENICA 31/01/2021 ORE 11:00

ROMA U17 A-B -PESCARA U17 A-B “FULVIO BERNARDINI” – ROMA DOMENICA 31/01/2021 ORE 12:30

ROMA U16 A-B -PESCARA U16 A-B “FULVIO BERNARDINI” – ROMA SABATO 30/01/2021 ORE 16:00

ROMA U15 A-B -PESCARA U15 A-B “FULVIO BERNARDINI” – ROMA SABATO 30/01/2021 ORE 14:30

SASSUOLO U18-PARMA U18 “ZANTI” S.MICHELE DEI MUCCHIETTI (MO) DOMENICA 31/01/2021 ORE 11:00

SASSUOLO U17-PARMA U17 “FERRARI” FIORANO MODENESE (MO) DOMENICA 31/01/2021 ORE 13:00

SPEZIA U17 A-B-EMPOLI U17 A-B “FERDEGHINI” – LA SPEZIA DOMENICA 31/01/2021 ORE 11:00

TORINO U18-INTERNAZIONALE U18 “DA VINCI” – GRUGLIASCO (TO) SABATO 30/01/2021 ORE 12:00

TORINO U17-SAMPDORIA U17 “GIOVANNI SOFFIETTI” PIANEZZA (TO) DOMENICA 31/01/2021 ORE 15:00

TORINO U16-SAMPDORIA U16 “DA VINCI” GRUGLIASCO (TO) DOMENICA 31/01/2021 ORE 11:00

TORINO U15-SAMPDORIA U15 “CIT TURIN” TORINO DOMENICA 31/01/2021 ORE 11:30

