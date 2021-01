FINALE COPPA ITALIA PRIMAVERA – L’Atalanta manda KO la Fiorentina

Atalanta – Tutto Calcio Giovanile si occupa delle categorie Nazionali Under 15, 16, 17, 18 (A-B e Lega Pro), Primavera 1, 2 e 3.

Si è giocata ieri pomeriggio presso lo Stadio “Gewiss Stadium” di Bergamo (via al 18:30) la gara tra Atalanta e Fiorentina valida per la Supercoppa del Campionato Primavera.

Inizio gara abbastanza equilibrato tra i 22 in campo, ma al 20′ l’Atalanta passa in vantaggio grazie a Cortinovis abile in area a trafiggere il n.1 viola Luci. I toscani non si arrendono e col passar dei minuti riacciuffano il pari: corner battuto dalla Fiorentina, palla che arriva all’ex Bari e Roma Agostinelli il cui tiro gonfia la rete. Al 35′ il punteggio è Atalanta 1 – Fiorentina 1 e resterà così fino al duplice fischio del direttore di gara.

Nella ripresa i bergamaschi partono meglio sin dalle prime battute di gioco sfiorando in un paio di occasioni la rete del 2-1. Nuovo vantaggio atalantino che però arriva al minuto 68 grazie ad una bella azione personale di Kobacki. I nerazzurri del tecnico Brambilla dopo pochi minuti decidono di chiuderla e con Vorlicki siglano il 3-1 con un tiro dalla media distanza. In pieno recupero la Fiorentina del tecnico Aquilani sfiora la rete che sarebbe valsa solo per le statistiche.

Al triplice fischio esulta, quindi, l’Atalanta Primavera che alza al cielo la Supercoppa Primavera Tim e ora le due squadre sono pronte, nel prossimo week end, a tuffarsi in campionato nei rispettivi impegni con la speranza che possa terminare senza altre interruzioni…

Piero Vetrone

