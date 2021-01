E’ FATTA! BLINDATO fino al 2023: colpo dell’Hellas Verona!

Hellas Verona – Tutto Calcio Giovanile si occupa delle categorie Nazionali Under 15, 16, 17, 18 (A-B e Lega Pro), Primavera 1, 2 e 3.

Hellas Verona FC è lieto di comunicare che il 18enne attaccante ghanese, Philip Yeboah Ankrah, cresciuto nel Settore Giovanile gialloblù, dove ha fatto quasi tutta la trafila, partendo dalla categoria Giovanissimi Professionisti, per complessive 7 stagioni, si è legato contrattualmente al Club di via Olanda sino al 30 giugno 2023. Arrivato in gialloblù a 12 anni non ancora compiuti, Philip ha militato in tutte le categorie giovanili, debuttando in Primavera nel 2018, ad appena 16 anni.