Napoli, Osimhen: oggi il tampone, in caso di negatività tornerà in gruppo

Il rientro di Victor Osimhen pare essere più vicino che mai

Il Napoli è molto vicino a ritrovare Victor Osimhen, a riportarlo è TuttoSport nella sua edizione odierna. Il nigeriano verrà sottoposto in giornata al tampone e se risultasse negativo, potrà tornare in gruppo. Il quotidiano riporta però, che anche in caso di una leggera positività al Covid-19, il giocatore potrebbe cominciare ad allenarsi a Castelvolturno da solo, senza interagire con i compagni. La regola prevede questa possibilità, quando il calciatore raggiunge il 21esimo giorno di positività, purché riceva una liberatoria dalla Asl di competenza. Se il test di oggi sarà negativo, potremmo vedere Osimhen seduto in panchina nel prossimo match di Coppa Italia contro lo Spezia il prossimo 28 gennaio.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Verona, in arrivo Sturaro e Lasagna. Possibile esordio contro il Napoli

Milik, la Juventus ha provato a soffiarlo al Marsiglia. Lo volevano a parametro zero

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Vaccino: da oggi Lazio sospende prima dose