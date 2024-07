Auriemma: “Cessione Kvaratskhelia più probabile di quella di Osimhen”

Secondo Raffaele Auriemma Khvicha Kvaratskhelia avrebbe più possibilità di lasciare il Napoli rispetto a Victor Osimhen.

Il giornalista Raffaele Auriemma è intervenuto nel corso della trasmissione “A Tutto Napoli”, in onda sulle frequenze di “Tele A”, ed ha parlato di Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen. Si parla ormai spesso del futuro dei due attaccanti attualmente incerto. Secondo l’opinione di Raffaele Auriemma la permanenza di Victor Osimhen sarebbe più probabile rispetto a quella del suo compagno di squadra.

Di seguito le sue parole:

“La mia sensazione è che tra Osimhen e Kvaratskhelia può andare via è proprio Kvaratskhelia. Non essendoci una clausola per il georgiano il Paris Saint-Germain cercherà di offrire il più possibile al Napoli per provare a prenderlo, dunque potrebbe anche superare i 100 milioni. Al contrario con Osimhen sta accadendo una cosa al contrario: dalla clausola di 130 già sentiamo parlare da tempo di 100 milioni o addirittura meno. Oltre la cessione io mi domando chi tra i due è più felice di rimanere a Napoli? Secondo me il nigeriano perché il contratto da 10 milioni netti all’anno ce l’ha già e questi soldi li guadagnerebbe o al Napoli o all’Al Ahli o in un’altra squadra non di primissimo livello. Quindi per Osimhen giocare nel Napoli o nell’Al Ahli è la stessa cosa: lo stipendio non cambia. Tra lui e Facendo una riflessione logica e anche strategica di mercato, chi ha più probabilità di andar via è Kvaratskhelia.”

