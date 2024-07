Situazione Hermoso-Napoli: accordo verbale trovato, un ultimo step per chiudere

Situazione Hermoso-Napoli, gli aggiornamenti di Venerato

Importanti aggiornamenti sulla situazione Hermoso-Napoli arrivano dall’esperto di mercato Ciro Venerato al sito TGR Rai:

Dopo Buongiorno il Napoli spera di aggiungere anche Hermoso alla rosa partenopeo. Mai uscito dai radar lo spagnolo. E l’Inter non ci ha seriamente pensato (già detto alla domenica sportiva). Bisognerà solo aspettare.

Il Napoli deve sfoltire. Natan e Ostigard sono sul mercato. L’entourage ha metabolizzato il messaggio campano e aspetterà gli editi delle trattative. Senza fretta ma con sincero ottimismo. Hermoso sogna Napoli e la, maglia azzurra.

Ha già rifiutato offerte economicamente importanti pur di giocare e lavorare con Antonio Conte. Accordo economico verbalmente trovato. Vicini alla quadra (3.5 netti per tre anni). E accordo già trovato su commissioni. Notizie che l’entourage conferma. Unica e solo controindicazione la rosa da sfoltire in terza linea. Calma e gesso. C’è tempo per arrivare anche ad Hermoso.

