Offerta del Marsiglia per l’ex obiettivo del Napoli Greenwood

Il Marsiglia avrebbe fatto un’offerta per Mason Greenwood, attaccante del Manchester United che piaceva anche al Napoli.

L’attaccante del Manchester United Mason Greenwood è stato accostato più volte a Napoli e Lazio. I due club erano infatti interessati al giocatore classe 2001, tuttavia non ci sarebbe stato mai nulla di concreto. Di recente però sarebbe arrivata un’offerta da parte del Marsiglia. Non solo: le due parti avrebbero quasi trovato il giusto accordo per il trasferimento del giovane.

La notizia è stata resa nota dal giornalista Fabrizio Romano attraverso il suo profilo X. Di seguito le sue parole:

“L’Olympique Marsiglia ha inviato un’offerta formale al Manchester United per Mason Greenwood! Trattative in corso tra i due club, Greenwood resta l’obiettivo principale dell’OM e l’accordo è sempre più vicino. Il Manchester United apre al prestito con obbligo di riscatto, clausola di riscatto inclusa.”

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Zanoli a un passo dal Genoa: partirà in prestito con opzione di riscatto

L’Inter per Buongiorno avrebbe offerto 20mln più una contropartita

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi