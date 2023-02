Sepe: “La statua di Maradona? Se Napoli non la vuole andrà alla Bombonera.”

L’artista Sepe svela dove può finire la statua dedicata a Maradona

Domenico Sepe, scultore che ha realizzato la statua dedicata a Maradona, in una conferenza stampa tenutasi al Gran Caffè Gambrinus, parlato di quanto successo negli ultimi giorni in merito alla sua realizzazione. Come riportato da Il Mattino, ci sarebbe la possibilità che l’opera possa finire al Boca Juniors che pare abbia avanzato una richiesta. Ecco quanto riportato dal quotidiano:

“La statua che ho realizzato è stato un mio regalo per Napoli, la decisione del Comune mi ha spiazzato e ferito. Ho tante offerte da altre amministrazioni che vorrebbero ospitarla, come quella di Casalnuovo che mi ha contattato nei giorni scorsi. La mia speranza è che la mia opera possa rimanere a Napoli, anche se non nascondo che ci sono stati dei contatti con il Boca Juniors che vorrebbero esporla alla Bombonera.”

Fonte immagine in evidenza: pagina Facebook Domenico Sepe

