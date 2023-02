Napoli, il rinnovo Spalletti avverrà entro una data ben precisa

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica il rinnovo di Luciano Spalletti con il Napoli avverrà entro una data già stabilita.

Luciano Spalletti potrebbe presto firmare il rinnovo del suo contratto con il Napoli. La faccenda sarebbe nota già da qualche tempo, ma ci sarebbe una novità in merito che riguarda la data entro la quale ciò potrebbe avvenire.

Ecco cosa riporta il giornalista Antonio Corbo sul quotidiano La Repubblica:

“Innovativo e coerente ha già avviato il nuovo piano industriale. Il contratto di Spalletti sarà rinnovato in via unilaterale entro il termine del 10 giugno alle condizioni fissate. […] non c’è penale come per Sarri, ma subito un premio, poi la società intende allungare il rapporto e trattare la clausola per l’anno successivo, al momento Spalletti non ha altro impegno che vincere con il Napoli. I giocatori sono bloccati, per alcuni silenziosi sondaggi per i rinnovi, premio scudetto individuale secondo contratto, nessuno è incedibile se non a cifre molto alte.”

Fonte foto: Instagram, @officialsscnapoli

