Rinnovo Kvaratskhelia in stand by, c’è il sì di Lukaku

Il giornalista Ciro Venerato si è soffermato sul rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia e sulla situazione relativa a Romelu Lukaku.

Ciro Venerato è intervenuto ai microfoni de “La Domenica Sportiva Estate” ed ha parlato sia delle ultime sul rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia sia di Romelu Lukaku.

Di seguito le sue parole:

“Per Khvicha Kvaratskhelia c’è una posizione netta che De Laurentiis, Chiavelli e Manna hanno spiegato al calciatore ma anche ai suoi procuratori durante il ritiro della Georgia in Germania. Qualsiasi cosa accada l’attaccante resta. Sono stati rifiutati i 110 miloni, cioè offerta ufficiale del Paris Saint-Germain. Se resta il Napoli gli ha promesso un aumento dell’ingaggio che sarà di 5,5 milioni. Dalla Società mi dicono che c’è un fase di stallo. Per Victor Osimhen la questione è diversa: c’è un accordo ed una clausola. Con l’apertura del mercato arabo potrebbe esserci novità anche se Osimhen sogna la Premier League. L’arrivo di Maresca al Chelsea lo allontana dai Blues, perché l’ex allievo di Guardiola preferisce una punta con caratteristiche diverse. L’Arsenal invece vuole spendere molto meno dei 130 milioni della clausola, sapendo che il Napoli è costretto a dismettere Osimhen. Nel frattempo Conte e Manna si sono portati avanti perché hanno il sì di Romelu Lukaku. Non appena sarà dismesso Osimhen, un secondo dopo il Napoli annuncerà il belga.”

