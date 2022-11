Ag. Mario Rui: “Addio in caso di Scudetto? Vedremo a giugno”

Le parole di Giuffredi sul futuro di Mario Rui

Il futuro di Mario Rui potrebbe essere lontano da Napoli? A questa domanda ha risposto l’agente del portoghese Mario Giuffredi, ai microfoni di Radio Punto Nuovo, nel corso della trasmissione Punto Nuovo Sport Show.

Queste le sue parole:

“Mario Rui sta disputando il suo miglior campionato nel Napoli. Forse due anni e mezzo fa era un po’ criticato ma l’anno scorso è stato uno dei giocatori più positivi. Quella di Mario Rui è semplicemente continuità. I meriti sono sempre in gran parte del calciatore. Sicuramente Spalletti ha influito molto in questo anno e mezzo di gestione, anche se mi riservo un 70% per Mario Rui.

Dissi che Mario sarebbe andato via quando avrebbe dimostrato di essere un grande giocatore e avrebbe vinto lo scudetto. Se dimostrerà fino a giugno quanto sta facendo e vincerà lo scudetto, allora inizieremo a pensarci. Finché non accadrà dovremo restare concentrati sull’obiettivo, che sarebbe una cosa leggendaria, resterebbe nella storia. Concentriamoci da qui a giugno, poi ciò che sarà vedremo“.

Fonte foto: Instagram @mariorui_6

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Gravina: “La città di Napoli merita la Nazionale di calcio al Maradona”

Retroscena Juventus Atalanta – Presunto debito Juve verso l’Atalanta: cifra e dettagli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici